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02:20, 24 декабря 2022Силовые структуры

Россиянина задержали за ложное минирование трех кафе

МВД Нижнего Тагила задержало 31-летнего мужчину за ложное сообщение о минировании кафе

Фото: группа «Му-Мвд-России Нижнетагильское» во «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле полицейские задержали мужчину за повторное ложное сообщение об акте терроризма. В сообщении регионального главка МВД, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте» отмечается, что 31-летний россиянин ранее уже был неоднократно судим.

Как отметили в ведомстве, в пятницу, 23 декабря, мужчина позвонил на линию 102 и невнятным голосом сообщил, что заминировал кафе на улице Космонавтов, Мира и Ленинградском проспекте. Для проверки полученной информации на места выехали сотрудники полиции, а также специалисты ОМОН Росгвардии, пожарные, спасатели и бригады скорой медицинской помощи. В ходе осмотра помещений подозрительные предметы обнаружены не были.

В оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лицо, совершившее ложный звонок. Лжеминером оказался мужчина, который в конце августа освободился из исправительной колонии Нижнего Тагила, где с 2018 года отбывал наказание за совершение серии поджогов автомашин. Задержанный мужчина признался, что был «изрядно пьян, когда надумал пошутить». В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания в ожидании избрания ему меры пресечения.Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Крыму правоохранители задержали 52-летнего местного жителя за сообщение о лжеминировании моста.

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Марина Совина
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