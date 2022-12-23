Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:35, 23 декабря 2022Мир

В России заявили о необходимости разговаривать и договариваться с США

Дипломат Дарчиев заявил о необходимости России и США разговаривать и договариваться

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что Москве и Вашингтону при любых условиях придется вести диалог. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат ответил на вопрос об ожиданиях от назначения нового посла США в Москве Линн Трейси и заявил о необходимости России и США разговаривать и договариваться. Он подчеркнул, что для этого следует отказаться от мессианства и менторских замашек, неуместных в сложившейся ситуации.

«Это и есть настоящая дипломатия, которая должна строиться на уважении к истории, культуре и ценностям страны пребывания», — заключил Дарчиев.

Ранее в США оценили вероятность переговоров с Россией. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что сейчас планы по организации встречи американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина отсутствуют.

«Сейчас, к сожалению, нет никакого окна возможностей для серьезных переговоров с господином Путиным», — подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Новак назвал ответные меры Москвы на потолок цен на российскую нефть
В Москве у воинской части произошел пожар
Занимающийся продажей древесины Китаю россиянин пойдет под суд
Три человека погибли в ДТП с грузовиком на российской трассе
В ЛНР рассказали об оборудовании украинской армией постов ПВО на крышах домов
Ивлеева поделилась лайфхаками по созданию новогоднего настроения
В России заявили о необходимости разговаривать и договариваться с США
Назван способ разнообразить сексуальную жизнь долгими зимними вечерами
Популярная ведущая рассказала о диете без отказа от сала
В США возложили вину за штурм Капитолия на одного человека
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.