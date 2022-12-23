В России заявили о необходимости разговаривать и договариваться с США

Дипломат Дарчиев заявил о необходимости России и США разговаривать и договариваться

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что Москве и Вашингтону при любых условиях придется вести диалог. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат ответил на вопрос об ожиданиях от назначения нового посла США в Москве Линн Трейси и заявил о необходимости России и США разговаривать и договариваться. Он подчеркнул, что для этого следует отказаться от мессианства и менторских замашек, неуместных в сложившейся ситуации.

«Это и есть настоящая дипломатия, которая должна строиться на уважении к истории, культуре и ценностям страны пребывания», — заключил Дарчиев.

Ранее в США оценили вероятность переговоров с Россией. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что сейчас планы по организации встречи американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина отсутствуют.

«Сейчас, к сожалению, нет никакого окна возможностей для серьезных переговоров с господином Путиным», — подчеркнул он.