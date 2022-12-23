Цены на газ в Европе рухнули

Цены на газ по индексу TTF снизились почти на 11 процентов

Стоимость газа в Европе продолжает падать — в ходе торгов 23 декабря цена январских фьючерсов по индексу TTF рухнула почти на 11 процентов к предыдущему закрытию. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В нижней точке стоимость снизилась примерно до 900 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 17:02 по московскому времени цены отыграли падение, подскочив до 920 долларов за тысячу кубометров. За неделю котировки упали более чем на 25 процентов.

С начала сентября стоимость газа в Европе упала в три раза, когда из-за остановки, а позднее и взрыва газопровода «Северный поток» резко снизились поставки российского газа в регион. Снижению паники способствовал рекордный за последние годы уровень заполненности подземных газовых хранилищ, а также стабильные поставки сжиженного природного газа.

В настоящее время на снижение цен сильное влияние оказывает теплая погода, которая, по прогнозам аналитиков, сохранится в большей части региона еще несколько недель. Спаду спроса на газ также способствуют сильные ветры в некоторых частях Европы.

Кроме того, влияние на цены могло оказать введение предельной цены на газ в Евросоюзе. 21 декабря Совет Евросоюза окончательно утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час (около 2 тысяч долларов за тысячу кубометров). Мера вступит в силу 15 февраля 2023 года и будет действовать один год. Механизм корректировки рынка направлен на защиту граждан и экономики от чрезмерно высоких цен, указано в сообщении.

