Зеленский не включил переговоры с Россией в список задач украинской дипломатии на 2023 год

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил главные задачи украинской дипломатии в 2023 году, не включив в данный список переговоры с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Вместо этого украинский лидер предложил усилить работу по введению санкций против РФ, организации трибунала в связи со спецоперацией и по блокировке российских активов, которые связаны «не только с государственными представителями, но и с бизнесом».

Одной из главных задач Зеленский назвал начало переговоров по вступлению страны в Евросоюз, подготовку к саммиту НАТО и «обеспечение конкретных результатов» по его итогам. Кроме того, он также отметил необходимость обеспечения оборонных потребностей страны и восстановления украинской энергетики. Еще одним пунктом стала поддержка граждан Украины по всему миру. «Работайте для того, чтобы наши люди возвращались в государство и все их права и законные интересы в странах пребывания были удовлетворены», — заявил Зеленский.

В конце сентября Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией, пока Владимир Путин является ее президентом. В свою очередь, российский лидер отметил, что Москва готова вести диалог с Киевом, однако тот принял решение отказаться от переговоров.