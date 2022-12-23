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10:41, 23 декабря 2022Культура

Умер известный российский художник Виктор Умнов

На 92-м году жизни скончался известный российский художник Виктор Умнов

Фото: kollerarthouse.ru

На 92-м году жизни скончался известный российский художник, график Виктор Умнов. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, тело художника обнаружили в его столичной квартире, расположенной на улице Бакинских Комиссаров, в пятницу, 23 декабря. О причинах смерти Умнова не сообщается.

Умнов являлся членом Союза художников СССР, а также работал в Мастерской рекламно-прикладной и промышленной графики. В 1987 году начал принимать участие в выставках станкового искусства.

Работы художника находятся в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи и других музеев страны. Помимо этого, некоторые картины Умнова представлены в галереях США и Франции.

Ранее стало известно, что на 82-м году жизни скончался австралийский актер Тони Бэрри, известный по фильму «Австралия» режиссера База Лурмана. Причина его смерти не уточняется.

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Анастасия Астахова
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