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09:31, 23 декабря 2022Силовые структуры

Делом об убийстве сотрудницы полиции на Урале заинтересовался Бастрыкин

Делом об убийстве сотрудницы полиции на Урале заинтересовался председатель СК Бастрыкин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поинтересовался, почему дело об убийстве 31-летней сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой на Урале остается нераскрытым. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает «Комсомольская правда».

Женщина умерла от асфиксии при утоплении, также у нее была обнаружена травма головы. 30 апреля ее тело нашли на берегу реки Бисерть. Подозреваемых в совершении преступления у правоохранителей нет. Семья убитой объявила о награде в миллион рублей за информацию об убийстве.

Последним, кто видел Муфазалову, был 21-летний инвалид третьей группы Анатолий Хлыхов, который до совершеннолетия находился у сотрудницы полиции под опекой. Вечером 29 апреля он вместе с погибшей отправился на рыбалку, где, как утверждает, на женщину напал мужчина в черной маске. В прошлом году Муфазалова также жаловалась на побои мужа.

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Илона Палей
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