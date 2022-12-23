Делом об убийстве сотрудницы полиции на Урале заинтересовался Бастрыкин

Делом об убийстве сотрудницы полиции на Урале заинтересовался председатель СК Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поинтересовался, почему дело об убийстве 31-летней сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой на Урале остается нераскрытым. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает «Комсомольская правда».

Женщина умерла от асфиксии при утоплении, также у нее была обнаружена травма головы. 30 апреля ее тело нашли на берегу реки Бисерть. Подозреваемых в совершении преступления у правоохранителей нет. Семья убитой объявила о награде в миллион рублей за информацию об убийстве.

Последним, кто видел Муфазалову, был 21-летний инвалид третьей группы Анатолий Хлыхов, который до совершеннолетия находился у сотрудницы полиции под опекой. Вечером 29 апреля он вместе с погибшей отправился на рыбалку, где, как утверждает, на женщину напал мужчина в черной маске. В прошлом году Муфазалова также жаловалась на побои мужа.