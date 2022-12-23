Российский военком объяснил виной граждан ошибки при мобилизации

Тюменский военком Куличков объяснил ошибки при частичной мобилизации виной граждан

Ошибочно призванные в рамках частичной мобилизации россияне сами виноваты, так как своевременно не обновляли свои учетные данные в военных комиссариатах. Об этом изданию 72.RU заявил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

«Мы говорим не "по ошибке призванные". Граждане были призваны по мобилизации. Если были какие-то ошибки, то в большинстве случаев происходят по вине самого гражданина. Потому что кто-то своевременно не подавал свои учетные данные и не обращался в военный комиссариат по месту жительства», — объяснил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при проведении частичной мобилизации в стране были выявленные определенные проблемы. В частности, глава государства призвал модернизировать систему военкоматов и оперативно решать возникшие вопросы.

20 декабря Путин поручил сформировать рабочую группу по обеспечению взаимодействия властей по вопросам мобилизации. Каждый месяц она будет докладывать президенту о результатах своей работы.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации и выполнении всех поставленных задач.