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13:50, 23 декабря 2022Россия

Власти Запорожья не увидели готовности Украины к наступлению

Глава Запорожья Балицкий заявил, что пока в регионе не видят готовности ВСУ к наступлению

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Власти Запорожской области не видят готовности подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, сил для успешной обороны Запорожья достаточно.

Балицкий также отметил, что Вооруженные силы России отслеживают ситуацию и наносят упреждающие удары по формирующимся группировкам ВСУ. «Как только они собираются больше той величины, которая эффективна для поражения артиллерии, наши их прореживают. Пока мы не видим на сегодняшний день готовности украинской стороны для нанесения удара», — сказал он.

Глава Запорожья также поделился сведениями о психологическом состоянии солдат ВСУ. «Духовно, морально они сегодня достаточно слабы. Наша разведка подтверждает, что противник сегодня находится в стадии деморализации», — объяснил он. Кроме того, по мнению Балицкого, ВСУ не в силах взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). «Никаких атомных станций они уже не увидят больше», — резюмировал глава региона.

Накануне в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что ВСУ готовы к отражению возможного наступления со стороны Белоруссии. Там также призвали украинцев не реагировать на появляющиеся в сети сведения о потенциальной атаке на Украину с севера.

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Василий Мека
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