Сексологи и психологи дали несколько подсказок по выходу из интимного застоя

BestLife: психологи советуют составить интимное расписание, чтобы вернуть секс в жизнь

Чтобы вернуть в жизнь секс, эксперты предложили перестать называть друг друга «мамой» и «папой» и составить интимное расписание. Несколько подсказок по выходу из интимного застоя сексологи и психологи дали в материале для сайта BestLife.

Прежде всего, по словам психолога Дэвида Цалля, нужно выяснить причину приостановки сексуальной жизни. «Скорее всего, пара перестает заниматься сексом из-за масштабных проблем в отношениях», — предположил он. Если это так, нужно честно рассказать партнеру о своих сексуальных переживаниях и выслушать его точку зрения. Секс, продолжил Цалль, не единственный способ выразить интимную ласку. Он рекомендовал обниматься, делать друг другу массаж, держаться за руки, бросать друг на друга страстные взгляды. «Желание секса должно зарождаться задолго до спальни», — уточнил он.

Клиническая соцработница Сарита Форд посоветовала научиться намеренно создавать обстановку для секса заранее. Например, можно сходить на романтическое свидание, принять вместе душ или отправиться на сеанс совместного массажа.

Тем, чья сексуальная жизнь угасла после появления детей, нужно работать над тем, чтобы видеть друг в друге не только родителей, утверждает сексолог Джесс О'Райли. «Перестаньте называть друг друга "мамой" и "папой", перестаньте ставить детей выше ваших отношений, перестаньте искать отговорки, думая, что все восстановится, когда дети уедут», — говорит она.

И Цалль, и О'Райли согласны с тем, что после долгой паузы секс нуждается в планировании. По словам психолога, нужно внести в календарь и дни, когда будут проходить свидания, и дни, когда запланирован секс. «Без расписания все будет откладываться. В отношениях легко разлениться и откладывать планы или надеяться на другого», — отметил Цалль, рекомендовав самостоятельно проявлять инициативу.

По словам О'Райли, запланировать нужно и регулярные обсуждения своей сексуальной жизни: например, делать это раз в полгода, выясняя, как часто партнеры готовы заниматься сексом, на какие компромиссы готовы идти, что делать, если один из пары не в настроении, и как постараться удовлетворить сексуальные фантазии другого.

Ранее сексолог Рон Эддинолл подсказал способ внедрения нового фетиша в интимную жизнь. По его словам, нужно перестать стесняться и начать говорить прямо, чтобы уговорить партнера на реализацию своих сексуальных фантазий.