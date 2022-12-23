Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 23 декабря 2022Забота о себе

Сексологи и психологи дали несколько подсказок по выходу из интимного застоя

BestLife: психологи советуют составить интимное расписание, чтобы вернуть секс в жизнь

Фото: Shutterstock

Чтобы вернуть в жизнь секс, эксперты предложили перестать называть друг друга «мамой» и «папой» и составить интимное расписание. Несколько подсказок по выходу из интимного застоя сексологи и психологи дали в материале для сайта BestLife.

Прежде всего, по словам психолога Дэвида Цалля, нужно выяснить причину приостановки сексуальной жизни. «Скорее всего, пара перестает заниматься сексом из-за масштабных проблем в отношениях», — предположил он. Если это так, нужно честно рассказать партнеру о своих сексуальных переживаниях и выслушать его точку зрения. Секс, продолжил Цалль, не единственный способ выразить интимную ласку. Он рекомендовал обниматься, делать друг другу массаж, держаться за руки, бросать друг на друга страстные взгляды. «Желание секса должно зарождаться задолго до спальни», — уточнил он.

Клиническая соцработница Сарита Форд посоветовала научиться намеренно создавать обстановку для секса заранее. Например, можно сходить на романтическое свидание, принять вместе душ или отправиться на сеанс совместного массажа.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Тем, чья сексуальная жизнь угасла после появления детей, нужно работать над тем, чтобы видеть друг в друге не только родителей, утверждает сексолог Джесс О'Райли. «Перестаньте называть друг друга "мамой" и "папой", перестаньте ставить детей выше ваших отношений, перестаньте искать отговорки, думая, что все восстановится, когда дети уедут», — говорит она.

И Цалль, и О'Райли согласны с тем, что после долгой паузы секс нуждается в планировании. По словам психолога, нужно внести в календарь и дни, когда будут проходить свидания, и дни, когда запланирован секс. «Без расписания все будет откладываться. В отношениях легко разлениться и откладывать планы или надеяться на другого», — отметил Цалль, рекомендовав самостоятельно проявлять инициативу.

По словам О'Райли, запланировать нужно и регулярные обсуждения своей сексуальной жизни: например, делать это раз в полгода, выясняя, как часто партнеры готовы заниматься сексом, на какие компромиссы готовы идти, что делать, если один из пары не в настроении, и как постараться удовлетворить сексуальные фантазии другого.

Ранее сексолог Рон Эддинолл подсказал способ внедрения нового фетиша в интимную жизнь. По его словам, нужно перестать стесняться и начать говорить прямо, чтобы уговорить партнера на реализацию своих сексуальных фантазий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
МИД России назвал условия для начала обсуждений гарантий безопасности
Поддержавших Украину конгрессменов назвали предателями
КНДР пригрозила ответить «ядерным оружием на ядерное оружие»
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Патриарх Кирилл обеспокоился притоком мигрантов в Россию
В Польше заявили о передаче военного потенциала Украине
Супруги встретят Рождество голыми среди одетых гостей
Сексологи и психологи дали несколько подсказок по выходу из интимного застоя
Фармацевт предупредила о бесполезности антибиотиков против вирусов гриппа
Озвучена ключевая причина потери обоняния при постковидном синдроме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.