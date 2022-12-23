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22:18, 23 декабря 2022Бывший СССР

Зеленского уличили в попытке убедить Конгресс в возможности победы над Россией

WP: Зеленский убеждал конгрессменов в возможности победы над Россией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Evelyn Hockstein

Президент Украины Владимир Зеленский пытался убедить Конгресс США и главу Белого дома Джо Байдена в возможности абсолютной победы над Россией. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванные источники.

Однако, уточняет газета, в Вашингтоне усомнились в реалистичности такого исхода. «Зеленский использовал короткие встречи с Байденом и законодателями, пытаясь доказать, что Украина способна целиком одержать победу в войне. Но должностные лица в частном порядке утверждают, что это маловероятно», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинский лидер также планировал «заручиться поддержкой скептически настроенных законодателей и других американцев перед лицом ожесточенных зимних боестолкновений». Зеленский в течение нескольких месяцев давал понять Байдену, что хочет совершить свой первый с начала проведения спецоперации визит за границу именно в Штаты, пишет WP. Поездка смогла состояться только в текущем месяце из-за ситуации с безопасностью на Украине, сказано в статье.

Ранее сообщалось о разногласиях между Киевом и Вашингтоном в отношении их стратегий прекращения конфликта. Отмечалось, что Байден не разделяет уверенности Зеленского в вероятности победы Украины над Россией.

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Варвара Кузьмина
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