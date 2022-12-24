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19:01, 24 декабря 2022Интернет и СМИ

Стали известны время и место похорон юмориста Александра Пономаренко

Юмориста Александра Пономаренко похоронят в Новочеркасске 26 декабря в 14:00

Фото: Natalya Loginova / Russian Look / Globallookpress.com

Юморист и звезда «Кривого зеркала» Александр Пономаренко будет похоронен в своем родном городе Новочеркасске Ростовской области 26 декабря. Время и место погребения артиста сообщили ТАСС в городской администрации.

«Похороны в понедельник в 14:00 на новом кладбище», — ответили представители местных властей на запрос информационного агентства.

Александр Пономаренко родился в Новочеркасске в 1967 году. Юморист стал известен, выступая в дуэте с братом-близнецом Валерием в развлекательной телевизионной программе «Кривое зеркало».

О смерти Александра Пономаренко стало известно 24 декабря. Он скончался на 56 году жизни после продолжительной болезни.

У артиста остались жена и двое детей.

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Никита Савин
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