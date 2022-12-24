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20:23, 24 декабря 2022Россия

В Кемерово после гибели 22 россиян предложили лицензировать дома престарелых

Губернатор Кемерово предложил лицензировать дома престарелых после гибели 22 россиян

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Глава Кемеровской области предложил ввести институт лицензирования частных домов престарелых после того, как в результате пожара в местном приюте погибли 22 россиянина. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, губернатор региона Сергей Цивилев пообещал выйти с законодательной инициативой о введении института лицензирования подобных учреждений. В свою очередь Главный государственный инспектор России по пожарному надзору отметил необходимость комплексного подхода к решению вопроса по лицензированию частных приютов и домов престарелых.

Ранее 24 декабря сообщалось, что организатору кемеровского приюта могут назначить от 5 до 10 лет лишения свободы.

О пожаре в приюте стало известно в ночь на субботу, 24 декабря. В сгоревшем здании располагался нелегальный дом престарелых. Позже выяснилось, что владелец частного дома давал приют бездомным, и такое заведение работало неофициально на протяжении трех лет. Причиной возгорания стало неправильное использование печи. В огне погибли 22 человека.

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Владимир Седов
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