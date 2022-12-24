Россиянам назвали способы распознать дефицит витамина С по внешности

Эндокринолог Терушкин предупредил, что дефицит витамина С грозит выпадением волос

Дефицит витамина С может спровоцировать нарушение синтеза коллагена, а это, в свою очередь, приводит к потере прочности соединительной ткани. Об опасности нехватки витамина С и способах распознать его по внешности в беседе с «Газетой.Ru» рассказал эндокринолог, сооснователь клиники BMP Роман Терушкин.

Собеседник издания подчеркнул, что витамин С является основным водорастворимым антиоксидантом в крови и клетках тканей организма. По его словам, нехватка этого элемента может стать причиной снижения прочности коллагена капилляров, что приводит к формированию очагов кровоизлияний в суставах, мышцах и подкожной клетчатке.