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07:56, 24 декабря 2022Наука и техника

Озвучена снижающая риски при беременности диета

Средиземноморская диета снизила риск преэклампсии у беременных на 28 процентов

Фото: popsique / Wikimedia

Исследовательская команда из Института сердца Смидта в Сидарс-Синай (США) озвучила диету, снижающую риск различных заболеваний при беременности. Ученые считают, что в этом может помочь средиземноморская кухня. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network.

В процессе исследования ученые изучили данные 7798 женщин в период с 2010 по 2013 год. Участницам, беременным первым ребенком, было предложено заполнить опрос по частоте употребления пищи во время их первого визита к специалистам, который состоялся в первом триместре. Основной акцент в анкете делался на пищевых привычках в течение этих трех месяцев. Затем ответы были классифицированы по девяти составляющим средиземноморской диеты: овощи, фрукты, орехи, цельные злаки, бобовые, рыба, соотношение моно- ненасыщенных и -насыщенных жиров, красное мясо и алкоголь.

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У испытуемых с самыми высокими показателями соблюдения такого рациона вероятность возникновения неблагоприятного исхода беременности, включая гестационный диабет и гипертонию, преждевременные роды, рождение недоношенного или мертвого ребенка, снизилась на 21 процент. Кроме того, было отмечено уменьшение риска преэклампсии на 28 процентов. Наиболее выраженная корреляция наблюдалась у беременных женщин после 35 лет.

Преэклампсия — заболевание, вызванное повышением артериального давления, которое развивается во время беременности и создает нагрузку на сердце матери. При отсутствии лечения это состояние может вызвать серьезные осложнения, вплоть до ослабления функций почек, печени, а также недостаточного кровоснабжения плода.

Однако авторы подчеркивают, что необходимы дополнительные долгосрочные исследования, чтобы оценить, может ли соблюдение средиземноморской диеты во время зачатия и на протяжении всей беременности предотвратить неблагоприятные исходы беременности и снизить риски сердечно-сосудистых болезней.

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Елена Апазиди
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