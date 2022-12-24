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19:07, 24 декабря 2022Россия

Госдума одобрила законопроект о штрафах за перепродажу данных из ЕГРН

Госдума России одобрила штрафы в размере 25 тысяч рублей за перепродажу данных из ЕГРН

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Государственная дума России одобрила законопроект о штрафах за перепродажу данных из ЕГРН. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщает РБК.

По данным издания, законопроект предусматривает ответственность за перепродажу данных из госреестра недвижимости и создание сайтов-двойников Росреестра. Новая законодательная инициатива предполагает штрафы для физлиц до 25 тысяч рублей и 400 тысяч для юридических лиц.

Необходимость законопроекта была вызвана появлением большого количества сайтов, являвшихся по сути двойниками Росреестра, которые за плату предоставляли сведения из ЕГРН.

В октябре стало известно, что Росреестр разработает цифровой сервис, который позволит сверять данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) перед заключением сделки с помощью QR-кода.

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Владимир Седов
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