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21:47, 24 декабря 2022Экономика

Экспорт из Белоруссии в Россию достиг рекордного уровня

Премьер Головченко: экспорт из Белоруссии в Россию достиг рекордного уровня в $18 млрд
Роман Головченко

Роман Головченко. Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что за десять месяцев экспорт из республику в Россию достиг рекордного уровня в 18 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

«Это гораздо больше, чем во все предыдущие годы. В среднем раньше было 12-13 миллиардов долларов», — сказал он.

По словам политика, объем экспорта в Россию по итогам текущего года может составить рекордную сумму в 22-23 миллиардов долларов.

Ранее Головченко заявил, что Белоруссия договорилась с Россией о реструктуризации финансовых обязательств — Минск нашел «полное понимание» у Москвы по этому вопросу.

Ранее белорусский премьер сообщил, что Россия впервые зафиксирует цены на газ для Белоруссии на срок в три года. Он пояснил, что решение принято для того, «чтобы была стабильность и мы могли в своих макроэкономических прогнозах исходить из конкретных цифр». По словам Головченко, стоимость базируется на предложении Минска, поэтому «что для белорусов, что для промышленности все будет стабильно и комфортно».

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Марина Совина
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