Иммунолог назвал необычный симптом гриппа

Иммунолог Крючков назвал боли в животе без температуры необычным симптомом гриппа

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал необычный симптом гриппа — боли в животе без высокой температуры. Об этом он рассказал URA.RU.

«Это могут быть проявления в желудочно-кишечном тракте», — пояснил Крючков. По его словам, этому может сопутствовать общая слабость и резкое недомогание.

При этом такие симптомы являются редкими, поэтому распознать болезнь проще по стандартным проявлениям, которые могут появиться очень рано. В частности, это повышение температуры, боли в мышцах и озноб. «Потом уже присоединяются какие-то другие симптомы», — уточнил специалист.

Ранее глава сообщества провизоров и фармацевтов «Смартфарма» Вита Вебер рассказала, что против вирусов гриппа бесполезно принимать антибиотики. По ее словам, для этого необходимо принимать средства симптоматической терапии, а также препараты для иммунитета и противовирусные.