Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:52, 24 декабря 2022Россия

Иммунолог назвал необычный симптом гриппа

Иммунолог Крючков назвал боли в животе без температуры необычным симптомом гриппа

Фото: Sergey Petrov / news.ru / globallookpress.com

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал необычный симптом гриппа — боли в животе без высокой температуры. Об этом он рассказал URA.RU.

«Это могут быть проявления в желудочно-кишечном тракте», — пояснил Крючков. По его словам, этому может сопутствовать общая слабость и резкое недомогание.

При этом такие симптомы являются редкими, поэтому распознать болезнь проще по стандартным проявлениям, которые могут появиться очень рано. В частности, это повышение температуры, боли в мышцах и озноб. «Потом уже присоединяются какие-то другие симптомы», — уточнил специалист.

Ранее глава сообщества провизоров и фармацевтов «Смартфарма» Вита Вебер рассказала, что против вирусов гриппа бесполезно принимать антибиотики. По ее словам, для этого необходимо принимать средства симптоматической терапии, а также препараты для иммунитета и противовирусные.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленского уличили в желании убедить конгрессменов в победе над Россией
Иммунолог назвал необычный симптом гриппа
Определена главная ошибка в борьбе с шумными соседями
Президент Германии заявил о последствиях кризиса на Украине для немцев
Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерове выросло до 20
В Британии забеспокоились из-за возможных массовых казней в Саудовской Аравии
СК возбудил уголовное дело после пожара в кемеровском доме престарелых
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Россиянам дали советы по борьбе с предновогодним стрессом
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в доме престарелых
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.