В российском городе ребенок нашел во дворе дома гроб с данными скончавшегося

В Челябинске ребенок пошел на мусорку и нашел цинковый гроб с данными о скончавшемся

В Челябинске 12-летний ребенок пошел на мусорку и нашел цинковый гроб с данными о скончавшемся. О произошедшем в российском городе сообщает 74.RU.

По данным издания, инцидент произошел вечером 23 декабря, вскрытый цинковый гроб ребенок увидел на улице Гагарина. «Представляете, гроб вскрытый. Кто это сделал? (…) В России разве можно вскрывать и выбрасывать на мусорку цинковые гробы?» — заявила собеседница.