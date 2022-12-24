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12:41, 24 декабря 2022Россия

В российском городе ребенок нашел во дворе дома гроб с данными скончавшегося

В Челябинске ребенок пошел на мусорку и нашел цинковый гроб с данными о скончавшемся

Фото: Shutterstock

В Челябинске 12-летний ребенок пошел на мусорку и нашел цинковый гроб с данными о скончавшемся. О произошедшем в российском городе сообщает 74.RU.

По данным издания, инцидент произошел вечером 23 декабря, вскрытый цинковый гроб ребенок увидел на улице Гагарина. «Представляете, гроб вскрытый. Кто это сделал? (…) В России разве можно вскрывать и выбрасывать на мусорку цинковые гробы?» — заявила собеседница.

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Варвара Кошечкина
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