Опубликовано видео задержания готовившего теракты бывшего боевика «Азова»

Военкор Поддубный опубликовал видео задержания готовившего теракты бывшего боевика «Азова»

Спецслужбы Луганской народной республики задержали бывшего боевика украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Соответствующее видео опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, задержанный осуществлял сбор данных о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России, а также сведений в отношении чиновников взятых под контроль городских и районных администраций.

23 декабря сообщалось, что следователи ФСБ возбудили уголовные дела о госизмене и шпионаже против шести россиян за сотрудничество со Службой безопасности Украины и Вооруженными силами Украины. Расследования ведутся по двум статьям УК РФ: 275 («Государственная измена в форме оказания помощи представителям иностранного государства») и 276 («Шпионаж»). По ходатайству следствия они арестованы.