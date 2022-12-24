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10:18, 24 декабря 2022Силовые структуры

Опубликовано видео задержания готовившего теракты бывшего боевика «Азова»

Военкор Поддубный опубликовал видео задержания готовившего теракты бывшего боевика «Азова»

Спецслужбы Луганской народной республики задержали бывшего боевика украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Соответствующее видео опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, задержанный осуществлял сбор данных о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России, а также сведений в отношении чиновников взятых под контроль городских и районных администраций.

23 декабря сообщалось, что следователи ФСБ возбудили уголовные дела о госизмене и шпионаже против шести россиян за сотрудничество со Службой безопасности Украины и Вооруженными силами Украины. Расследования ведутся по двум статьям УК РФ: 275 («Государственная измена в форме оказания помощи представителям иностранного государства») и 276 («Шпионаж»). По ходатайству следствия они арестованы.

Сергей Истомин
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