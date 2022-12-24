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08:42, 24 декабря 2022Силовые структуры

В ЛНР задержали готовившего теракты бывшего боевика «Азова»

РИА Новости: спецслужбы ЛНР задержали бывшего боевика «Азова», готовившего теракты

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Спецслужбы ЛНР задержали бывшего боевика украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом РИА Новости сообщил источник.

Выяснилось, что проживающий в республике злоумышленник планировал совершить террористические акты. Он собирал сведения о местах дислокации подразделений ВС России, а также информацию о чиновниках городских и районных администраций, а при задержании у него нашли самодельную бомбу.

23 декабря сообщалось, что следователи ФСБ возбудили уголовные дела о госизмене и шпионаже против шести россиян за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ) и Вооруженными силами Украины (ВСУ). Расследования ведутся по двум статьям УК РФ: 275 («Государственная измена в форме оказания помощи представителям иностранного государства») и 276 («Шпионаж»). По ходатайству следствия они арестованы.

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Марина Совина
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