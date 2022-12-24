Илон Маск опроверг удаление из Twitter функции #ThereIsHelp

Илон Маск опроверг информацию об удалении из Twitter функции #ThereIsHelp

Владелец и руководитель Twitter Илон Маск опроверг информацию агентства Reuters об удалении из социальной сети функции #ThereIsHelp, в том числе продвигавшую горячие линии по предотвращению самоубийств.

«Функция по-прежнему работает. Это фейковые новости. Twitter не предотвращает самоубийства», — написал предприниматель в своем аккаунте.

Функция #ThereIsHelp отображает в верхней части конкретных поисковых запросов контакты организаций поддержки в различных странах. Пользователи могут обратиться за помощью по разным вопросам, в частности, связанным с психическим здоровьем, ВИЧ, вакцинами, сексуальной эксплуатацией детей, гендерным насилием и стихийными бедствиями.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Илон Маск распорядился убрать данную функцию с платформы. Позже ситуацию прокомментировала глава отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин, заявившая, что компания «исправила и обновила» функцию.

