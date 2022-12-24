В России пообещали не допустить роста цен на топливо выше инфляции в 2023 году

Вице-премьер РФ Новак: в 2023 году Россия намерена не допустить рост цен выше инфляции

В 2022 году России удалось сдержать рост цен на топливо, в 2023 году власти будут стремиться не допустить роста цен выше инфляции, заявил в ходе интервью ТАСС вице-премьер РФ Александр Новак.

Собеседник агентства пообещал, что в следующем году он вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) будет следить за тем, чтобы рост цен не превышал инфляцию.

«Для этого у нас есть демпфер — уникальный инструмент, который сглаживает колебания мировых цен», — добавил Новак, указав, что считает удержание рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке не выше инфляции стратегической задачей. По его словам, в этом году данная задача была выполнена: так, бензин при инфляции в 11,1 процента подорожал на 0,6 процента, а дизель — на 8,4 процента.

Ранее сообщалось, что экспорт нефти из России за две с половиной недели декабря снизился более чем на 10 процентов по сравнению с прошлым месяцем на фоне эмбарго Европейского союза (ЕС) и потолка цен на нефть.