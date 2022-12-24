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13:07, 24 декабря 2022Россия

Пригожин объяснил нежелание осужденных оппозиционеров участвовать в СВО

Пригожин заявил о нежелании осужденных оппозиционеров участвовать в спецоперации на

Фото: Leah Millis / Reuters

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил, почему осужденные оппозиционеры не хотят участвовать в специальной военной операции (СВО). Об этом пишет RT в Telegram-канале.

«Для них Родина — это Россия, в которую пришли их кураторы, американцы, так, как это было на Украине в 2014 году. Пришли, поделили, раздали…» — подчеркнул Пригожин. По его словам, у таких людей «желания общества потребления». Им хочется, продолжил основатель ЧВК, чтобы «были красивые вещи, чтобы была колбаса вкусная».

Ранее Пригожин опроверг поставки КНДР оружия для ЧВК «Вагнер» и отметил, что координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби «делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах». Вместе с тем Пригожин добавил, что «Вагнер» приобретает «достаточно много» оружия из США, поэтому юристы намерены добиваться отмены санкций против группы.

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Сергей Истомин
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