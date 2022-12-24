Дочь солиста группы «На-На» выписали из больницы

Дочь солиста группы «На-На» Политову выписали из отделения токсикореанимации

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алену выписали из больницы после отравления таблетками. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника издания, врачи отделения токсикореанимации боролись за жизнь 22-летней девушки несколько дней: Политову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как она приняла большую дозу противоэпилептических препаратов.

Ранее сам Политов прокомментировал состояние дочери, находящейся в реанимации. «Она вышла из комы, слабая еще, в реанимации будет пока наблюдаться», — заявил исполнитель, подчеркнув, что не будет публично рассказывать о произошедшем, так как это «внутренние дела» семьи.

О том, что дочь солиста группы «На-На» попала в реанимацию, стало известно 18 декабря. Уточнялось, что причиной госпитализации девушки стало отравление антидепрессантами. Mash сообщал, что Алена Политова выпила 20 таблеток, после чего ей стало плохо. Состояние дочери певца оценивалось как тяжелое, в больнице ее подключили к аппарату ИВЛ.

