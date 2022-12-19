Солист группы «На-На» прокомментировал состояние дочери в реанимации
Солист «На-На» Политов рассказал о состоянии дочери в реанимации и заявил, что она слаба
Солист группы «На-На» Владимир Политов прокомментировал состояние 22-летней дочери Алены в реанимации. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
«Она вышла из комы, слабая еще, в реанимации будет пока наблюдаться», — заявил исполнитель, подчеркнув, что не будет публично рассказывать о произошедшем, так как это «внутренние дела» семьи.
О том, что дочь солиста группы «На-На» попала в реанимацию, стало известно 18 декабря. Уточнялось, что причиной госпитализации девушки стало отравление антидепрессантами. Mash сообщал, что Алена Политова выпила 20 таблеток, после чего ей стало плохо. Состояние дочери певца оценивалось как тяжелое, в больнице ее подключили к аппарату ИВЛ.
Через день после госпитализации Политова пришла в себя.