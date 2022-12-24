В отсутствии эвакуации из пожара в кемеровском приюте призвали разобраться

Эксперт Назаров: нужно понять, почему жильцы приюта в Кемерово не смогли эвакуироваться

Независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров убежден, что необходимо искать не только причину пожара в незарегистрированном приюте в Кемерово, но и причины, по которым постояльцы не смогли покинуть здание. В разговоре с «Лентой.ру» он призвал разобраться в причинах отсутствия общей эвакуации.

«Сейчас есть несколько версий причины возникновения пожара: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, также была версия с коротким замыканием. В любом случае это причина пожара. А основной вопрос — почему погибли люди?» — заявил Назаров.

Специалист отметил, что пожары возникают нередко. Однако они не должны влечь за собой таких катастрофических последствий. Гибель 22 человек — это недопустимо, добавил он.

Главные вопросы: почему люди не смогли выйти? Как они узнали о пожаре? Была ли система оповещения? Сколько было персонала? И был ли он вообще? Сергей Назаров независимый пожарно-технический эксперт

«В открытых источниках прошла информация о том, что в декабре этого года на территорию незаконного приюта не пустили сотрудника Госпожнадзора. Возникает очередной вопрос: ведь он пришел не просто так? Скорее всего, проверить нарушения, которые были выявлены ранее, — устранены они или нет. И было это всего за пару недель до произошедшего», — сообщил Назаров.

О пожаре в приюте стало известно в ночь на 24 декабря. В сгоревшем здании находился нелегальный дом престарелых. Позже выяснилось, что владелец частного дома давал приют бездомным. Заведение работало неофициально на протяжении трех лет.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. По предварительной информации, причиной возгорания стало неправильное использование печи. В огне погибли 22 человека.

