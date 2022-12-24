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13:01, 24 декабря 2022Бывший СССР

Военного ДНР приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине

Офис Генпрокурора Украины: взятого в плен военного ДНР приговорили к 15 годам тюрьмы

Фото: Shutterstock

Взятого в плен военнослужащего Донецкой народной республики (ДНР) приговорили к 15 годам тюремного заключения, сообщили в офисе генпрокурора Украины в Telegram.

«В Запорожской области к 15 годам за решеткой осужден участник так называемой "Народной милиции ДНР"», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в марте житель Горловки добровольно вступил в ряды Народной милиции, участвовал в боевых действиях на стороне российской армии в качестве пулеметчика на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Был взят в плен во время столкновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Мужчине признали виновным по статье о государственной измене и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о задержании мужчины, который поднял российский флаг над мэрией Харькова в 2014 году. Во время обысков в его квартире были обнаружены флаги России и георгиевские ленты, снайперская винтовка с оптикой, патроны к огнестрельному оружию.

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Варвара Кошечкина
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