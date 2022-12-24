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08:58, 24 декабря 2022Мир

В США рассказали о поворотном моменте стратегии России на Украине

19FortyFive: слова Путина о финансировании армии — поворотный момент в спецоперации России
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Поворотным моментом в стратегии Москвы в ходе специальной военной операции на Украине стало заявление президента России Владимира Путина о финансировании российской армии. Такое мнение выразил американский портал 19FortyFive.

«Сделанное на этой неделе заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины», — говорится в публикации. Кроме того, указывает издание, высказывание российского лидера может быть намеком на скорое использование российскими военными межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат», названной экспертами НАТО «Сатаной-2».

Речь идет о заявлении Путина, подчеркнувшего ранее, что какие-либо ограничения по финансированию Вооруженных сил (ВС) России отсутствуют. Он отметил, что страна предоставляет армии «все, что просят».

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Варвара Кузьмина
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