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15:18, 24 декабря 2022Мир

В США сочли заявление Путина поворотным моментом в стратегии России в СВО

Портал 19FortyFive назвал поворотный момент стратегии президента России Путина на Украине

Фото: Libkos / AP

Заявление президента России Владимира Путина о финансировании Вооруженных сил РФ стал поворотным моментом в стратегии специальной военной операции на Украине. Об этом пишет портал 19FortyFive.

«Сделанное на этой неделе заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины», — считает автор статьи Джек Бакби.

Издание также обратило внимание на выступление главы государства об использовании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат». Отмечается, что хотя Путин не уточнил дату поставки вооружения, он показал, что ракета является контрмерой на агрессию НАТО.

Ранее, 21 декабря, президент России заявил, что какие-либо ограничения по финансированию Вооруженных сил (ВС) России отсутствуют. Глава государства обратил внимание представителей Минобороны на то, что страна дает армии «все, что просят».

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Варвара Кошечкина
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