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13:44, 24 декабря 2022Мир

Турция призвала НАТО остановить провокации Греции

Глава Минобороны Турции Акар: НАТО должна остановить провокации Греции в отношении Анкары

Фото: Shutterstock

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар призвал Североатлантический альянс остановить «провокационные действия» Греции. Его слова приводит Anadolu.

По словам главы оборонного ведомства, «Афины чинят беззаконие», поэтому НАТО должны остановить подобные действия.

«Турция выступает за превращение Эгейского и Средиземного морей в зону дружбы. Греция должна отказаться от непримиримой позиции, и вынести уроки из истории», — подчеркнул Акар, подчеркнув, что блок НАТО, в котором есть Турция, всегда будет сильной структурой.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил, что может направить турецкие баллистические ракеты малой дальности «Тайфун» на Афины, если те «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят свою политику по расширению оружейных арсеналов.

Отношения между двумя странами-союзницами НАТО остаются напряженными из-за территориальных споров о статусе островов Додеканес в Эгейском море, которые долгое время находились под контролем Османской империи, а затем перешли Греции. Камнем преткновения является процесс делимитации территориальных вод и воздушного пространства.

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Варвара Кошечкина
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