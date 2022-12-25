В России оценили сроки использования комплексов Patriot на Украине

Доцент НИУ ВШЭ Кашин допустил, что ВСУ учили работать с ЗРК Patriot до решения о поставках

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что США могли обучать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot до решения об их поставках. Его слова приводит ТАСС.

Кашин оценил сроки использования Patriot на Украине и подчеркнул, что их обозначить трудно. Он допустил, что украинских военных учили работать с комплексами до официального решения об их поставках Киеву.

«Этих людей могли уже начать учить заранее, во-первых, а во-вторых, им могут в помощь направить специалистов из числа отставных военных, которые служили на таких системах», — подчеркнул доцент НИУ ВШЭ.

Эксперт добавил, что в мирное время подготовительный этап для использования Patriot потребовал бы год, однако в текущих обстоятельствах «все будет иначе». По его мнению, комплексы помогут обеспечивать противовоздушную оборону Украины после того, как у нее закончатся ракеты комплекса С-300, что является «вопросом времени». Кашин подчеркнул, что Киев использует «гигантские, бездонные советские запасы».

22 декабря президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. «Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины защищать себя, особенно противовоздушную оборону», — объяснил он решение Вашингтона.