Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:04, 25 декабря 2022Россия

В России оценили сроки использования комплексов Patriot на Украине

Доцент НИУ ВШЭ Кашин допустил, что ВСУ учили работать с ЗРК Patriot до решения о поставках

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что США могли обучать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot до решения об их поставках. Его слова приводит ТАСС.

Кашин оценил сроки использования Patriot на Украине и подчеркнул, что их обозначить трудно. Он допустил, что украинских военных учили работать с комплексами до официального решения об их поставках Киеву.

Материалы по теме:
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия. Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия.Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
14 декабря 2022

«Этих людей могли уже начать учить заранее, во-первых, а во-вторых, им могут в помощь направить специалистов из числа отставных военных, которые служили на таких системах», — подчеркнул доцент НИУ ВШЭ.

Эксперт добавил, что в мирное время подготовительный этап для использования Patriot потребовал бы год, однако в текущих обстоятельствах «все будет иначе». По его мнению, комплексы помогут обеспечивать противовоздушную оборону Украины после того, как у нее закончатся ракеты комплекса С-300, что является «вопросом времени». Кашин подчеркнул, что Киев использует «гигантские, бездонные советские запасы».

22 декабря президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. «Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины защищать себя, особенно противовоздушную оборону», — объяснил он решение Вашингтона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали Зеленского предателем родины
Ученые назвали вызвавшие вспышку COVID-19 в Китае штаммы
В Белоруссии началась подготовка персонала для самолетов со спецбоеприпасами
В России оценили сроки использования комплексов Patriot на Украине
Российская фигуристка рассказала об опасном для жизни трюке на шоу Навки
Объяснен смысл названия самой маленькой площади в Москве
Посольство России в Вене сделало заявление из-за схода лавины в Австрии
Зеленский назвал количество действующих «пунктов несокрушимости» на Украине
В Турции отреагировали на беспорядки в Париже
В России назвали крайне опасными поставки наступательного оружия США на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.