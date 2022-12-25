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12:58, 25 декабря 2022Россия

Российский военный взорвал гранату во время массовой драки

Baza: в Воронежской области военный взорвал гранату во время массовой драки

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский военный взорвал гранату во время массовой драки, произошедшей в поселке Подгоренский Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент случился в ночь с 23 на 24 декабря около кафе «Людмила». Доброволец и его мобилизованный знакомый отпросились у руководства, чтобы отправиться в поселок за продуктами. Они также решили зайти в кафе и выпить, именно там у них начался конфликт с посетителями.

Вскоре все участники конфликта переместились на улицу, а их ссора переросла в массовую драку. В ходе драки доброволец бросил гранату в оппонентов, в результате чего пострадал один человек. Кроме того, были повреждены две припаркованные машины. В кафе «Людмила» выбило стекла.

В октябре в Симферополе у ресторана военные подрались с прохожими, лейтенант получил огнестрельное ранение из своего же пистолета Макарова. Массовая драка произошла у заведения под названием «Джипстер», расположенного на проспекте Кирова.

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Евгений Шульгин
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