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06:30, 25 декабря 2022Наука и техника

В США рассказали о потребности России в атомном авианосце

19FortyFive: у России были планы по строительству атомного авианосца

Фото: ВМС США / РИА Новости

России требовался атомный авианосец, однако у нее не было средств на его создание, утверждает американское издание 19FortyFive.

В публикации сказано, что российские СМИ в мае 2019 года рассказывали о планах по строительству атомного авианосца водоизмещением 70 тысяч тонн. Издание приводит ссылку на публикацию ТАСС, согласно которой научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году. При этом российское агентство ссылалось на источник в судостроительной отрасли, а не официальное лицо.

19FortyFive отмечает, что «с тех пор было объявлено мало подробностей», поэтому можно считать, что проект атомного авианосца мертв.

Издание напоминает, что ранее Москва неоднократно стремилась разработать авианосец, по свои возможностям сравнимый с авианесущими кораблями, имеющимися у Военно-морских сил (ВМС) США. В публикации отмечается, что, в частности, в 1980-х годах Россией рассматривалась возможность создания в рамках проекта 1153 (шифр «Орел») авианесущего крейсера с атомной силовой установкой.

Согласно 19FortyFive, этот корабль представлял бы собой значительный шаг вперед по сравнению с «Адмиралом Кузнецовым» — единственным действующим российским авианосцем.

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В декабре ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что на заводе в Мурманске началась операция по выводу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 (шифр «Кречет») из сухого дока.

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