Стала известна дата операции раненого в Донецке Рогозина

Помощник Рогозина заявил, что его прооперируют для извлечения осколка в понедельник

Стала известна дата операции раненого в Донецке экс-главы «Роскосмоса», главы группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина. Как заявил его помощник, политика прооперируют для извлечения осколка в понедельник, передает РИА Новости.

«Операция по извлечению осколка в шейном позвонке планируется на понедельник», — сообщил он.

Ранее экс-главу «Роскосмоса», а также двоих раненых советников доставили в госпитали московского региона.

21 декабря бойцами ВСУ была обстреляна донецкая гостиница «Шеш-Беш», где в тот момент находился Рогозин. В числе пострадавших — бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Кроме того, при обстреле погибли охранник премьера ДНР и помощник экс-главы «Роскосмоса» Михаил Бридасов.

