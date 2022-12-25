Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:04, 25 декабря 2022Культура

Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет трека

Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет трека Hey Hey Rise Up

Фото: Shutterstock

Британская рок-группа Pink Floyd собрала более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет трека Hey Hey Rise Up. Об этом сообщается на сайте коллектива.

«Сингл, записанный 30 марта с Андреем Хлывнюком из украинской группы Boombox, на сегодняшний день собрал более 450 тысяч фунтов стерлингов, чтобы помочь облегчить страдания украинского народа», — говорится в публикации. Все средства будут направлены на гуманитарную помощь жителям Украины.

О том, что Pink Floyd выпустили первую песню с 1994 года, стало известно в апреле. В создании песни приняли участие Ник Мэйсон и Дэвид Гилмор, а также басист Гай Пратт (находился в составе группы в 1987-1995 и 2014 годах) и Нитин Соуни на клавишных. Роджер Уотерс не участвовал в создании сингла.

В марте Pink Floyd также удалили музыку с цифровых платформ в России и Белоруссии. Об этом решении сообщил один из участников группы Дэвид Гилмор в Twitter, опубликовав официальное заявление: «Произведения Pink Floyd с 1987 года и до сегодняшнего дня, все сольные записи Дэвида Гилмора будут удалены со всех цифровых платформ в России и Белоруссии».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
В Госдуме посоветовали Украине подготовиться войти в состав России
Неходячий пенсионер спасся во время пожара в кемеровском приюте
В столице Афганистана произошел взрыв
Россиян предупредили об опасных осложнениях свиного гриппа
Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет трека
Число погибших из-за снежной бури в США возросло
Новак заявил об ожидании Россией окончательных параметров эмбарго ЕС
В Турции россиянин разбился насмерть при попытке сделать селфи
На Украине сообщили о планах дважды поднять тарифы на воду в 2023 году
Шансы разморозки золотовалютных резервов России оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.