В России назвали крайне опасными поставки наступательного оружия США на Украину

Сенатор Пушков: для США крайне опасно поставлять наступательное оружие на Украину

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал крайне опасными возможные поставки наступательного оружия США на Украину.

По его словам, в Вашингтоне это понимают, но под давлением Киева и «сошедших с ума» либеральных СМИ, которые потеряли понимание реальности, продолжают «заигрывать» с темой передачи таких вооружений.

«Трезвые наблюдатели, а их в США единицы, бьют тревогу по этому поводу. Но их голоса тонут в воинственном вое безумия», — заявил сенатор.

По мнению Пушкова, подобная ситуация наблюдалась с обеих сторон перед Первой мировой войной, когда пресса «подначивала и буквально требовала войны».

Сенатор напомнил, что тогда погибли более десяти миллионов человек, а полем битвы была «вроде бы просвещенная и цивилизованная Европа».

Ранее Пушков заявил, что Европейский союз (ЕС) не готов к конструктивным переговорам по гарантиям безопасности с Россией.

