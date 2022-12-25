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22:32, 25 декабря 2022Россия

В России назвали крайне опасными поставки наступательного оружия США на Украину

Сенатор Пушков: для США крайне опасно поставлять наступательное оружие на Украину
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал крайне опасными возможные поставки наступательного оружия США на Украину.

По его словам, в Вашингтоне это понимают, но под давлением Киева и «сошедших с ума» либеральных СМИ, которые потеряли понимание реальности, продолжают «заигрывать» с темой передачи таких вооружений.

«Трезвые наблюдатели, а их в США единицы, бьют тревогу по этому поводу. Но их голоса тонут в воинственном вое безумия», — заявил сенатор.

По мнению Пушкова, подобная ситуация наблюдалась с обеих сторон перед Первой мировой войной, когда пресса «подначивала и буквально требовала войны».

Сенатор напомнил, что тогда погибли более десяти миллионов человек, а полем битвы была «вроде бы просвещенная и цивилизованная Европа».

Ранее Пушков заявил, что Европейский союз (ЕС) не готов к конструктивным переговорам по гарантиям безопасности с Россией.

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Марина Совина
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