Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:14, 25 декабря 2022Россия

В России допустили прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона в 2023 году

Представитель клуба «Валдай» Суслов допустил военное столкновение России и США в 2023 году

Фото: Pixabay

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов допустил, что в 2023 году может обостриться противостояние Москвы и Вашингтона, и ситуация может приблизиться к прямому военому столкновению. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, США намерены наращивать помощь Киеву, в конечном счете может решиться на поставки ВСУ дальнобойных ракет и беспилотников, которые способны наносить удары вглубь территории России.

«Я не думаю, что мы достигли дна российско-американских отношений. Мне кажется, что, к сожалению, они продолжат ухудшаться», — считает специалист.

Суслов допустил, что в 2023 году США могут поставить Украине уже и дальнобойные ракеты, и дальнобойные беспилотники. «Я напомню, что и нынешний масштаб американской военной помощи — поставки и HIMARS, и Patriot - тоже в начале года рассматривался как нечто абсолютно недопустимое», — подчеркнул эксперт.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев выразил надежду, что США хватит разума не допустить прямого столкновения с Россией. Дипломат указал, что Россия не собирается целенаправленно разрывать контакты с Соединенными Штатами, однако не потерпит «злонамеренных провокаций», не оставляющих выбора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме посоветовали Украине подготовиться войти в состав России
В России предложили создать центры подготовки спецназа
Эрдоган обсудит с правительством проект газового хаба
В России допустили прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона в 2023 году
Россиянин поджег квартиру с детьми из-за неприязни к соседям
Россиянам дали рекомендации по выбору подержанного iPhone
В Турции рассказали о вывезенной с Украины агропродукции
В вероятности отказа США от поддержки Украины усомнились
Ирина Шейк показала фигуру в бикини и рассмешила фанатов
Медведева высказалась о возвращении на турниры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.