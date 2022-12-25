В России допустили прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона в 2023 году

Представитель клуба «Валдай» Суслов допустил военное столкновение России и США в 2023 году

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов допустил, что в 2023 году может обостриться противостояние Москвы и Вашингтона, и ситуация может приблизиться к прямому военому столкновению. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, США намерены наращивать помощь Киеву, в конечном счете может решиться на поставки ВСУ дальнобойных ракет и беспилотников, которые способны наносить удары вглубь территории России.

«Я не думаю, что мы достигли дна российско-американских отношений. Мне кажется, что, к сожалению, они продолжат ухудшаться», — считает специалист.

Суслов допустил, что в 2023 году США могут поставить Украине уже и дальнобойные ракеты, и дальнобойные беспилотники. «Я напомню, что и нынешний масштаб американской военной помощи — поставки и HIMARS, и Patriot - тоже в начале года рассматривался как нечто абсолютно недопустимое», — подчеркнул эксперт.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев выразил надежду, что США хватит разума не допустить прямого столкновения с Россией. Дипломат указал, что Россия не собирается целенаправленно разрывать контакты с Соединенными Штатами, однако не потерпит «злонамеренных провокаций», не оставляющих выбора.