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18:25, 25 декабря 2022Путешествия

В ЕС частично восстановились объемы туристических поездок

В 2021 году в странах Евросоюза частично восстановились объемы туристических поездок

Фото: Nick Karvounis / Unsplash

В 27 странах Евросоюза частично восстановились объемы туристических поездок в 2021 году. Об этом сообщает Eurostat.

Согласно результатам статистики, жители государств ЕС совершили 879 миллионов поездок продолжительностью не менее одной ночи за год. Это на 23 процента больше, чем в 2020-м, когда количество поездок составляло 713 миллионов. Больше половины поездок пришлось на три государства Евросоюза: Францию (200 миллионов поездок), Германию (178 миллионов) и Испанию (131 миллион).

При этом такой результат остается все еще ниже допандемийного уровня. В 2019 году количество туристических поездок жителей стран ЕС превысило 1,1 миллиарда.

Ранее стали известны самые популярные места отдыха россиян зимой.

23 декабря также были озвучены риски путешествий с визами Хорватии после ее вступления в ЕС.

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Анастасия Астахова
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