Названы самые популярные места отдыха россиян зимой

Эксперт по туризму Мельник назвал популярными у россиян этой зимой Красную Поляну и Бали

Москвичи стараются проводить январские праздники в пределах области, для встречи непосредственно Нового года также популярен Стамбул, рассказал эксперт по туризму Николай Мельник. В беседе с «Лентой.ру» он назвал самые популярные места отдыха россиян этой зимой.

По России

Излюбленное место для отдыха жителей столицы сейчас — пятизвездочные отели с питанием «все включено» в Московской области, отметил Мельник. Большинство из них уже невозможно забронировать из-за отсутствия мест. Ценник в среднем составляет 10 тысяч рублей в сутки.

Непосредственно на новогоднюю ночь забронированы отели, которые находятся в самой Москве. На первом месте при выборе данных объектов — номера с видом на Кремль. Здесь мы видим хорошо наше ценообразование. Если у нас студия с видом на Кремль в отеле «Националь» стандартно стоит 25-29 тысяч рублей на ночь, то в новогоднюю ночь мы увидим цены 130-150 тысяч Николай Мельник эксперт по туризму

Также большим спросом этой зимой пользуется Сочи. На первом месте — Красная поляна, на втором — курорты Адлера и Имеретинской низменности. «Красная поляна забита, глубина продаж уже вплоть до конца февраля, есть туры, которые бронируются уже и на такие праздники, как 8 Марта. Ценник там достаточно хороший, но стоимость не низкая, сравнима с отдыхом в Египте. То есть для россиянина стоит выбор, где отдыхать — в России или Египте за те же самые деньги», — поделился Мельник.

По его словам, достаточно большую известность сейчас получил Калининград, где можно отдохнуть за 16-20 тысяч рублей. В зависимости от даты туда можно приобрести авиабилеты в обе стороны за 5-6 тысяч рублей.

«В меньшинстве, наверное, курорты Иркутской области — Байкал имеет популярность, в основном, среди людей высокого достатка, которые готовы тратить 10-15 тысяч долларов, чтобы там отдыхать. Также следует упомянуть экскурсионный туризм в Казани, и в этом году хорошо раскрутилась Тюмень — вся Россия узнала, что там, оказывается, есть термальные источники, о чем и раньше было известно», — сообщил эксперт.

Отдых за рубежом

Прежде всего, из заграничных направлений этой зимой популярны бюджетные, рассказал Мельник. Это Эмираты, Египет, Шри-Ланка. «Эмираты — от 25 тысяч рублей. Если брать именно по себестоимости, то они на первом месте, бьют рекорды, а все из-за того, что у нас на рынок вышли авиакомпании Flydubai и Air Arabia, плюс в Министерстве туризма Дубая тоже лояльно настроены, отели делают скидки на проживание россиян», — пояснил он.

Также из направлений с регулярным перелетом большинство россиян предпочитает длительный отдых в Индонезии. «Очень большое количество россиян уже сейчас либо в ближайшие дни полетят в Индонезию на месяц и более. Они снимают там либо апартаменты, либо бунгальный домик, либо виллу, покупают регулярные перелеты через Катар либо через Дубай. Там ценник достаточно внушительный, перелет плюс проживание — это минимум 150 тысяч на человека, то есть вариант для более-менее обеспеченных людей», — уточнил эксперт.

Он обратил внимание, что Таиланд россияне выбирают реже, чем Бали, так как в Индонезии можно дольше находиться по времени, благодаря визовым программам. В частности, бизнес-виза дается на 60 дней, после чего ее можно продлить на такой же период.

Также есть определенное количество лиц, которые выбирают в новогодние праздники Стамбул. На мой взгляд, достаточно лояльная цена — 50-60 тысяч рублей на человека стоит встретить Новый год в Стамбуле. Летают турецкие и российские авиалинии Николай Мельник эксперт по туризму

Ранее Николай Мельник в беседе с «Лентой.ру» назвал самые бюджетные направления отдыха для россиян этой зимой. Также стало известно, что наиболее востребованными заграничными направлениями для делового туризма у россиян в 2022 году стали Минск, Стамбул, Ереван, Ташкент и Алма-Ата.