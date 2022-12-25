На Украине сообщили о планах дважды поднять тарифы на воду в 2023 году

На Украине сообщили о планах повышения тарифов на холодную воду дважды в 2023 году

На Украине сообщили о планах повышения тарифов на холодную воду и услуги водоотведения дважды в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на сайт Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Согласно опубликованному проекту с соответствующим постановлением, поднятие тарифов будет произведено с 1 января и с 1 июля следующего года. Одобрение новых тарифов состоится 27 декабря 2022-го. Повышение тарифа на холодную воду планируется во всех областях государства, кроме Николаевской, Харьковской, а также части подконтрольной Киеву Херсонской области.

Сообщается, что ранее Верховная Рада приняла мораторий на повышение тарифов ЖКХ в период военного положения и в течение полугода после его окончания.

Ранее граждане Молдавии также сократили потребление газа на 30 процентов. Спрос на данный вид топлива резко упал из-за роста тарифов и снижения доходов населения.