Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:47, 25 декабря 2022Бывший СССР

На Украине сообщили о планах дважды поднять тарифы на воду в 2023 году

На Украине сообщили о планах повышения тарифов на холодную воду дважды в 2023 году

Фото: Shutterstock

На Украине сообщили о планах повышения тарифов на холодную воду и услуги водоотведения дважды в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на сайт Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Согласно опубликованному проекту с соответствующим постановлением, поднятие тарифов будет произведено с 1 января и с 1 июля следующего года. Одобрение новых тарифов состоится 27 декабря 2022-го. Повышение тарифа на холодную воду планируется во всех областях государства, кроме Николаевской, Харьковской, а также части подконтрольной Киеву Херсонской области.

Сообщается, что ранее Верховная Рада приняла мораторий на повышение тарифов ЖКХ в период военного положения и в течение полугода после его окончания.

Ранее граждане Молдавии также сократили потребление газа на 30 процентов. Спрос на данный вид топлива резко упал из-за роста тарифов и снижения доходов населения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме посоветовали Украине подготовиться войти в состав России
Число погибших из-за снежной бури в США возросло
Новак заявил об ожидании Россией окончательных параметров эмбарго ЕС
В Турции россиянин разбился насмерть при попытке сделать селфи
На Украине сообщили о планах дважды поднять тарифы на воду в 2023 году
Шансы разморозки золотовалютных резервов России оценили
Чимаев раскрыл детали следующего боя
Во Франции заявили о неприятной новости для Зеленского про Россию
В Подмосковье автомобиль снес на парковке несколько машин и попал на видео
Рогозин рассказал о пострадавших при обстреле сотрудниках гостиницы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.