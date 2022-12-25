Трамп назвал Байдена умственно отсталым

Экс-президент США Трамп в рождественском поздравлении назвал Байдена умственно отсталым

Экс-президент США Дональд Трамп в рождественском поздравлении в соцсети Truth Social назвал главу Белого Дома Джо Байдена умственно отсталым, пишет РИА Новости.

Бывший президент Соединенных Штатов пожелал всем счастливого Рождества, включая представителей Демократической партии, которых он назвал радикальными левыми марксистами, пытающимися уничтожить страну.

«Федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом», — подчеркнул он.

Также в рождественском поздравлении он упомянул Минюст США, который назвал «министерством несправедливости», и пожелал «всем любви».

Ранее Трамп призвал прекратить действие Конституции страны, отменив таким образом результаты выборов 2020 года и восстановив его в должности главы государства. По его мнению, в том, что произошло, виноваты «большие технологические компании», с которыми тесно сотрудничают демократы.