Российские военные сбили пять беспилотников ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожской области

В Минобороны заявили, что средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожье

Российские военные сбили пять беспилотников ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.