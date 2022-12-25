В столице Афганистана произошел взрыв

Aamaj News: в дипломатическом районе столицы Афганистана произошел взрыв

В шестом, дипломатическом, районе столицы Афганистана произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства Aamaj News.

Агентство уточняет, что инцидент произошел на улице Дар-уль-Аман, где находится посольство России в Афганистане. В сообщении также говорится, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 25 декабря, возле цистерны с нефтью. О пострадавших информации пока нет.