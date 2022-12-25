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19:13, 25 декабря 2022Мир

В столице Афганистана произошел взрыв

Aamaj News: в дипломатическом районе столицы Афганистана произошел взрыв

Кадр: Telegram-канал «Aamaj News»

В шестом, дипломатическом, районе столицы Афганистана произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства Aamaj News.

Агентство уточняет, что инцидент произошел на улице Дар-уль-Аман, где находится посольство России в Афганистане. В сообщении также говорится, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 25 декабря, возле цистерны с нефтью. О пострадавших информации пока нет.

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Варвара Кошечкина
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