Стало известно о первом за три года падении доходов Apple из-за Китая

Financial Times сообщила о первом за три года падении доходов Apple из-за Китая

Чистая прибыль американской корпорации Apple в четвертом квартале этого года снизится более чем на 8 процентов, впервые за три года доходы компании не вырастут. Об этом стало известно Financial Times.

Так, по данным аналитической компании Visible Alpha, сейчас в Китае собирают 90 процентов устройств iPhone, на эту страну приходится пятая часть выручки корпорации. При этом из-за ограничений в связи с коронавирусом и резким всплеском заболеваемости после их отмена компания столкнулась с нехваткой от 5 до 15 миллионов iPhone.

Также сложности появились и с реализацией уже произведенных устройств. Так, одному магазину Apple в Пекине пришлось сократить рабочие часы, поскольку все его сотрудники заболели. С нехваткой рабочих столкнулись и на производственных линиях.

Глава британской консалтинговой компании по цепочкам поставок State of Flux Алан Дэй, сотрудничающей с ООН над корпоративными стандартами реагирования на распространение COVID, отметил, что ближайшие два-шесть месяцев станут ключевыми в вопросе стабильности поставок от Apple на фоне эпидемиологической ситуации в КНР.

Ранее в Bloomberg заявили, что резкий всплеск заболеваемости COVID-19 в Китае привел к заражению сотен миллионов человек и усилил опасения аналитиков и представителей бизнеса относительно того, что страна вновь столкнется с угрозой экономического спада. Наибольший рост числа заражений наблюдается в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Чунцине.