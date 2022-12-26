Стало известно об отсутствии россиян среди пострадавших из-за лавины в Австрии

Посольство РФ: россиян среди пострадавших в результате схода лавины в Австрии нет

Россиян среди пострадавших в результате схода снежной лавины в Австрии нет, пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в Вене.

«По данным службы спасения федеральной земли Форарльберг, россиян среди пострадавших от схода лавины на горнолыжном курорте Лех/Цюрс нет», — сообщили дипломаты об отсутствии граждан РФ в списке.

Дипломаты уточнили, что находятся в тесном контакте с властями.

О сходе лавины на горнолыжном курорте Лех/Цюрс, который находится на федеральной земле Форарльберг, стало известно в воскресенье, 25 декабря. Инцидент произошел в 15:30 по местному времени (в это время в Москве было 17:30). Под снегом остались 10 человек. Экстренные службы сообщили об обнаружении девяти человек. Поиски остальных продолжаются. В спасательной операции задействованы более 100 человек и вертолеты.