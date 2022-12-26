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18:55, 26 декабря 2022Россия

Россиянам назвали способы избежать мошенников при аренде жилья на Новый год

Риелтор Барсуков предупредил о риске мошенничества при аренде жилья на Новый год

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

При аренде жилья для празднования Нового года нужно запрашивать у арендодателя документы, подтверждающие право сдавать помещение, чтобы не столкнуться с мошенниками, предупредил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. Способы избежать обмана специалист назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Самое важное — это понимание того, что объект недвижимости сдает человек, который имеет на это право. У него должно быть какое-то право: доверенность, право собственности, договор какой-то о доверительном управлении. Лучше снимать у собственника, а если человек никакого отношения [к объекту недвижимости] не имеет, то лучше, конечно, не связываться», — заявил специалист.

Он также обратил внимание на то, что мошенники часто выдают себя через попытки надавить на арендатора, поторопить его, чтобы он, не успев подумать, отдал свои деньги.

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Барсуков рекомендовал обращаться к проверенным сервисам бронирования, а в случае самостоятельного бронирования быть максимально аккуратными и внимательными.

«Сейчас появились сервисы бронирования, многие из которых ушли уже, но некоторыми можно воспользоваться. Лучше почитать отзывы, посмотреть, если есть сайт, узнать о предыдущем опыте сдачи помещений, посмотреть любую информацию. И, конечно, документы попросить: если человек занимается бизнесом, то его это не напугает», — посоветовал эксперт.

Ранее стало известно, что россияне в декабре сократили расходы на подготовку к Новому году на 17 процентов, потратив почти два миллиарда рублей (1,8 миллиарда).

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Кирилл Садовский
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