Россиянам назвали способы избежать мошенников при аренде жилья на Новый год

Риелтор Барсуков предупредил о риске мошенничества при аренде жилья на Новый год

При аренде жилья для празднования Нового года нужно запрашивать у арендодателя документы, подтверждающие право сдавать помещение, чтобы не столкнуться с мошенниками, предупредил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. Способы избежать обмана специалист назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Самое важное — это понимание того, что объект недвижимости сдает человек, который имеет на это право. У него должно быть какое-то право: доверенность, право собственности, договор какой-то о доверительном управлении. Лучше снимать у собственника, а если человек никакого отношения [к объекту недвижимости] не имеет, то лучше, конечно, не связываться», — заявил специалист.

Он также обратил внимание на то, что мошенники часто выдают себя через попытки надавить на арендатора, поторопить его, чтобы он, не успев подумать, отдал свои деньги.

Барсуков рекомендовал обращаться к проверенным сервисам бронирования, а в случае самостоятельного бронирования быть максимально аккуратными и внимательными.

«Сейчас появились сервисы бронирования, многие из которых ушли уже, но некоторыми можно воспользоваться. Лучше почитать отзывы, посмотреть, если есть сайт, узнать о предыдущем опыте сдачи помещений, посмотреть любую информацию. И, конечно, документы попросить: если человек занимается бизнесом, то его это не напугает», — посоветовал эксперт.

Ранее стало известно, что россияне в декабре сократили расходы на подготовку к Новому году на 17 процентов, потратив почти два миллиарда рублей (1,8 миллиарда).