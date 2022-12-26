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08:17, 26 декабря 2022Спорт

Чимаев высказался о возможном бое против чемпиона UFC

Хамзат Чимаев заявил, что в UFC не хотят организовывать его бой против Алекса Перейры
Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев. Фото: Joe Camporeale / Reuters

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался на своем YouTube-канале о возможном поединке против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алекса Перейры.

«У Перейры рекорд "6 побед — 1 поражение", он проигрывал. Я никогда в жизни не проигрывал, а он проиграл какому-то засранцу. Этот парень (победивший Перейру — прим. «Ленты.ру») даже не в UFC», — оценил соперника Чимаев. Он добавил, что в промоушене не хотят организовывать их совместный поединок.

Ранее Чимаев заявил, что ему предложили еще четырех соперников из разных стран, однако никто из них в итоге не согласился подписать контракт на проведение боя. «Я всегда готов. Хотелось бы провести следующий бой в марте в Лас-Вегасе, но пока не знаю, кто это будет», — сказал спортсмен.

13 ноября стало известно, что Чимаев бросил вызов Перейре. «Дайте мне подраться с этим парнем, я прикончу его. Это легкие деньги», — написал он, добавив, что готов провести поединок в Бразилии.

Всего в профессиональной карьере бразилец одержал семь побед и потерпел одно поражение. На счету Чимаева 12 побед в 12 встречах.

Ксения Курашкина
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