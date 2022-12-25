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18:40, 25 декабря 2022Спорт

Чимаев раскрыл детали следующего боя

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев заявил, что никто из соперников не хочет с ним драться

Фото: Joe Camporeale / Reuters

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), раскрыл детали следующего боя. Спортсмен высказался на своем YouTube-канале.

Боец заявил, что ему уже предложили четырех соперников из разных стран, однако никто из них в итоге не согласился подписать контракт на проведение поединка. «Я всегда готов. Хотелось бы провести следующий бой в марте в Лас-Вегасе, но пока не знаю, кто это будет», — рассказал Чимаев. Он добавил, что для него не имеет значения, в какой категории проводить эту встречу — в полусреднем или среднем весе.

20 ноября Чимаев вызвал на бой бразильца Гилберта Бернса. Ранее, 13 ноября, швед бросил вызов бразильцу Алексу Перейре. «Дайте мне подраться с этим парнем, я прикончу его. Это легкие деньги», — написал он.

Всего в профессиональной карьере Чимаев провел 12 поединков и не потерпел ни одного поражения.

Андрей Стрельцов
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