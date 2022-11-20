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16:23, 20 ноября 2022Спорт

Чимаев бросил вызов бразильскому бойцу

Хамзат Чимаев бросил вызов бразильцу Гилберту Бернсу, предложив ему перейти в другой вес

Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports / Reuters

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев вызвал на бой бразильца Гилберта Бернса. Спортсмены обсудили возможный поединок в Twitter.

«Гилберт, если Алекс [Перейра] не готов, давай снова подеремся в Бразилии», — написал Чимаев, предложив Бернсу перейти из полусреднего веса в средний. Соперник ответил, что готов сменить категорию.

13 ноября Чимаев бросил вызов бразильцу Алексу Перейре. «Дайте мне подраться с этим парнем, я прикончу его. Это легкие деньги», — написал он.

Чимаев уже встречался с Бернсом 10 апреля в американском Джексонвилле на турнире в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Шведу присудили победу решением судей со счетом 29:28.

Всего в профессиональной карьере Чимаев провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. На счету Бернса 20 побед и 5 поражений в 25 встречах.

Ксения Курашкина
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