Индия развернет новые тактические ракетные комплексы на границе с соседями

Индия закупит 120 квазибаллистических ракет Pralay для границ с КНР и Пакистаном

Минобороны Индии приняло решение о закупке 120 новейших тактических ракет Pralay, которые позже будут развернуты у границ с КНР и Пакистаном. Об этом сообщает агентство Ani.

«На совещании высокого уровня в Минобороны [Индии] было одобрено приобретение около 120 ракет для Вооруженных сил и их размещение вдоль границ», — заявил источник агентства. Конкретные сроки реализации этого плана остаются неизвестными.

Ракета Pralay способна поражать цели на расстоянии от 150 до 500 километров, вес боеголовки составляет от 350 до 700 килограммов, ракета может размещаться как в шахтах, так и на мобильных ракетных комплексах. Pralay еще не принята на вооружение индийской армии и ВВС страны, поэтому перед поступлением на боевое дежурство в ракетные подразделения она должна пройти обязательную сертификацию.

Ранее глава Минобороны Индии Раджнат Сингх заявил, что индийские войска в ходе пограничного конфликта не позволили силам Народно-освободительной армии Китая войти на территорию Индии 9 декабря. По его словам, между военными Индии и Китая произошел рукопашный бой. «Несколько солдат с обеих сторон были ранены в этой стычке», — отметил Сингх.